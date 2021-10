Deutsche Hoffnungsträger im direkten Duell: So wichtig sind Florian Wirtz und Jamal Musiala für ihre Teams

Für etwas mehr als eine Viertelstunde waren sie vereint, die Hoffnungsträger des deutschen Fußballs. Als Jamal Musiala beim 4:0 in der WM-Qualifikation in Nordmazedonien nach 73 Minuten eingewechselt wurde, stand der Bayern-Profi mit Karim Adeyemi (19/RB Salzburg) und Leverkusens Florian Wirtz auf dem Platz, die eine gute halbe Stunde zum Einsatz kamen. Und das Teenietrio lieferte. Wirtz legte Timo Werners zweiten Treffer auf, Adeyemi steuerte den Assist zum 4:0 von Musiala in dessen neuntem Länderspiel bei. Anzeige

Am Sonntag (15.30 Uhr, DAZN) sehen sich die beiden 18-Jährigen beim Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München wieder. Während Wirtz, der im September zum "Bundesliga-Spieler des Monats" gewählt wurde, zu Bayers Stammpersonal gehört, wird Musiala zunächst auf der Bank sitzen. Bayerns Chefcoach Julian Nagelsmann setzt auf den Deutschbriten als Einwechselspieler: "Jamal ist ein sehr guter Joker durch seine Art, Fußball zu spielen. Gerade wenn der Gegner tief steht, kann er mit seinen Eins-gegen-eins-Situationen viel erreichen."

Musiala beim FC Bayern auf der Bank, Wirtz in Leverkusen gesetzt

Man ist vorsichtiger geworden an der Säbener Straße bei Musiala. Anfang der Saison hieß es, bei ihm sei "ein Magnet eingebaut", da "der Ball immer zu ihm zurückflippert", so Nagelsmann. Jetzt klingt der 34-Jährige defensiver, wenn er über den zweitjüngsten Torschützen in der Geschichte der DFB-Auswahl spricht. "Jamal hatte am Anfang der Saison bei uns viel Spielzeit. Wir müssen aber auf die Gesundheit achten." Serge Gnabry und Leroy Sané werden in Leverkusen die Flügel besetzen, hinter Robert Lewandowski agiert Thomas Müller, der sich als "Platzhalter" sieht für Musiala (Marktwert 50 Millionen Euro). Da bleibt "Bambi", so sein Spitzname, nur die Jokerrolle.

Wirtz, der unter Hansi Flick in der Nationalelf (bisher vier Einsätze) debütierte, scheint einen Tick weiter zu sein – wenngleich die Konkurrenz beim Tabellenzweiten nicht so groß ist wie in München. Mit zuletzt vier Toren und fünf Vorlagen in sechs Spielen drückt Wirtz (Marktwert 65 Millionen Euro) dem Spiel der Leverkusener noch mehr seinen Stempel auf. Bayers fünf Pflichtspielsiege hintereinander mit 14:2 Toren sind geprägt durch Wirtz. Und die Bayern haben nicht erst seit dem 6. Juni 2020 ein Auge auf den U21-Europameister geworfen, als dieser im Alter von 17 Jahren und 34 Tagen gegen Manuel Neuer sein erstes Bundesliga-Tor erzielte. Während Musialas Vertrag kurz nach seinem 18. Geburtstag bis 2026 verlängert wurde, soll es im Arbeitspapier von Wirtz (auch bis 2026 datiert) für 2023 eine Ausstiegsklausel geben.

Ein Winter-Wechsel von Adeyemi zu Bayern scheint möglich