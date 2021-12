Wirtz-Wechsel? Warum Leverkusen-Boss Rudi Völler an einen Verbleib des Megatalents glaubt

Wechselt Florian Wirtz zu Manchester United?

So wie offenbar auch Manchester United um Interimstrainer Ralf Rangnick. Wie die britische The Sun berichtet , hat der 63-Jährige eine Liste mit vielversprechenden Bundesliga-Talenten, die für den Premier-League-Klub interessant sein könnten, erstellt. Ganz oben soll demnach Offensiv-Talent Florian Wirtz von Bayer Leverkusen stehen. Den 18-Jährigen wolle Rangnick dem Bericht zufolge unabhängig von seiner Funktion über die Saison hinaus unbedingt auf die Insel lotsen. Als wahrscheinlichstes Szenario wird dabei ein Sommer-Transfer genannt. Rangnick wolle dem Leverkusener nun die Chance bieten, sich auf der Insel weiterzuentwickeln, heißt es weiter.

Wirtz, dessen Vertrag in Leverkusen noch bis 2026 ausgelegt ist, gilt als eines der größten Talente des deutschen Fußballs. Allein in der laufenden Saison absolvierte der Youngster bereits 21 Pflichtspiele für die Werkself. Dabei steuerte er acht Tore und elf Vorlagen bei. Zudem gab der gebürtige Pulheimer in diesem Jahr sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft