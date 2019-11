"Wissen, dass wir nicht so gut sind": Recken bleiben nach Pleite in Kiel gelassen

Eine Niederlage mit neun Toren Unterschied ist immer bitter. Aber in Kiel kann sie nun mal passieren. Jederzeit. Davon können die Handball-Recken ein mehrstrophiges Lied singen. Vor zehn Jahren verloren sie das erste Duell mit 19 (!) Toren, es folgten immer wieder deftige Klatschen, zweimal auch mit 17 Toren Unterschied. Früher ging es für die TSV Hannover-Burgdorf darum, gegen Kiel nicht mit mehr als zehn Toren zu verlieren. Die Zeiten haben sich geändert. Von 2017 bis 2018 feierten die Recken in Liga und Pokal sogar drei Siege in Folge gegen den Rekordmeister.

Recken lassen Präsenz vermissen Doch am Sonntag wollte nichts gelingen. Die Recken waren als Spitzenreiter an die Ostsee gereist. Kiel war nur Sechster der noch verzerrten Tabelle. Doch der THW war bei diesem Spitzenduell eine Klasse besser – und gewann mit 32:23. „Wir wollten von Anfang an alles auf diese Partie setzen und Hannover zeigen, dass wir ganz oben stehen wollen“, stellte Kiels Weltklasse-Torwart Niklas Landin klar, der auf unglaubliche 22 Paraden kam und so einen entscheidenden Anteil am Triumph trug. Der TSV fehlte zu Beginn die Präsenz. „Kiel ist da, wir nicht“, brüllte Trainer Ortega sein Team in der ersten Auszeit an. Kiel war in allen Belangen besser. Vorne, hinten, körperlich, taktisch, Mann gegen Mann und auch in den wichtigen 2-gegen-2-Situationen. Bisher hatte es nur Melsungen verstanden, wie Hannover zu knacken ist.

Das sind die nächsten Spiele der TSV Hannover-Burgdorf in der Saison 2019/20 14. Spieltag: SC DHfK Leipzig (A), Sonntag, 1. Dezember, Uhrzeit offen ©

Nächsten Partien entscheiden die Recken-Richtung Aber bei den Recken herrscht nach der erst zweiten Saisonniederlage keine Panik. Kiel ist nun mal nicht der Maßstab. „Wir werden dieses Spiel gut aufarbeiten. Es war nur eine Partie und deshalb muss man nicht alles in Frage stellen“, sagte Sportchef Sven-Sören Christophersen, der zusammen mit Ex-Recken-Manager Benjamin Chatton eine Fahrgemeinschaft nach Kiel und zurück gebildet hatte. Ihre Meinungen lagen auf der Rückreise dicht beieinander. „Von uns war das qualitativ nicht gut genug, in Kiel was mitzunehmen. Das müssen wir abschütteln, aber es ist kein Beinbruch“, betonte Christophersen, der darauf hofft, dass seine Mannschaft beim nächsten schweren Auswärtsspiel in Leipzig am 1. Dezember „wieder ein anderes Gesicht zeigt“. Fast zwei Wochen Zeit also, sich vorzubereiten und das Kiel-Spiel zu verdauen. „Sie müssen diese Niederlage sehr schnell vergessen“, rät Sky-Experte Martin Schwalb den Recken. „Jeder weiß wieder, dass sie an sich arbeiten müssen. Das ist vielleicht die Chance für die nächsten Spiele.“ Der Dezember wird mit sieben Partien für Hannover heiß und stressig. Nach Leipzig geht’s gegen die Löwen im Pokal und gegen Berlin in der Liga. Diese Partien entscheiden die Recken-Richtung, nicht die Pleite in Kiel.

Spielmacher Olsen bleibt völlig gelassen Vielleicht von Vorteil: Ab sofort sind die Recken nicht mehr die Gejagten. Nach der Pleite verlor Hannover die alleinige Tabellenführung an Flensburg, das sich wegen des besseren Torverhältnisses auf Platz eins schob. Und Meisterschafts-Favorit Kiel (zwei Spiele weniger) zieht früher oder später ohnehin noch vorbei. „Für uns war es immer lustig, dass wir auch nach zwölf Spieltagen Erster waren“, sagte Recken-Spielmacher Morten Olsen, der vom THW ausgeschaltet wurde. Auch er gab am Sonntag aus, ,,das Spiel so schnell wie möglich abzuhaken. Die Ordnung der Kräfteverhältnisse an der Spitze sieht er völlig undramatisch. „Wir als Mannschaft wissen ja, dass wir nicht so gut sind, am Ende auch Meister zu werden“, sagte der dänische Weltmeister und Olympiasieger. „Wir sind einfach froh, dass wir immer noch da oben stehen. Das ist weit schöner und lustiger, als Platz 13 in der letzten Saison.“