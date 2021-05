Wissenschaftliche Analyse: Wie viel Antisemitismus steckt im Hass auf RB Leipzig?

In dem wissenschaftlichen Buch „Antisemitismus in Fußball-Fankulturen – Der Fall RB-Leipzig“ geht Brunssen auf die zahlreichen Dimensionen des „Ressentiments“, also der Ablehnung, gegenüber dem Bundesligisten ein. Für seine Arbeit hat der Antisemitismusforscher Hunderte Banner und Spruchbänder, zahlreiche Fanmärsche, -aktionen und -lieder sowie Stellungnahmen von Vereinen, Anhängern und Ultragruppierungen ermittelt, gesichtet und analysiert. „Gegen keinen anderen Verein richtete sich der Hass von Fußballfans in vergleichbarer Art und Weise“, stellt der Autor fest, der in German Studies an der Universität von Michigan promoviert hat. Die Ablehnung von RB Leipzig sei geradezu ein Trend in „Ultradeutschland“, eine Ablehnung, die immer weitere Mithasser und -verächter akquiriere.