BVB-Star Axel Witsel verteidigt Trainer Lucien Favre - Meisterschaft noch nicht abgeschrieben

Mittelfeld-Motor Axel Witsel von Borussia Dortmund hat Trainer Lucien Favre nach der teils schwierigen Hinrunde in Schutz genommen: "Es ist nicht der Trainer schuld, wir sind ein Team. Die Hinrunde war ein Auf und Ab, aber wir haben uns ja nicht verändert. Wir haben immer noch die gleiche Qualität, und der Trainer genauso", sagte der Belgier in einem Interview mit der Funke Mediengruppe. Der BVB steht nach 17 Spieltagen auf Platz vier der Bundesliga-Tabelle und hat sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer RB Leipzig. Favre war während schwächeren Phasen in der Hinserie zuweilen in die Kritik geraten.