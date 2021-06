"Witz einer Turnierorganisation": Wales-Verteidiger Gunter kritisiert UEFA für EM-Modus

Der walisische Nationalspieler Chris Gunter hat nach dem EM-Aus der Briten Kritik an der UEFA wegen des Modus geübt. "Ihr und wir haben mehr verdient als diesen Witz einer Turnierorganisation", schrieb der 31-Jährige am Sonntag bei Instagram an die Fans. "Aber wer sagt schon, das Leben sei fair." Wales war am Samstag durch ein 0:4 gegen Dänemark in Amsterdam ausgeschieden. Wegen der strikten Einreisebeschränkungen waren nur einige wenige Fans aus Wales im Stadion. Dänische Anhänger, die sich zwölf Stunden in den Niederlanden aufhalten durften, waren dagegen zahlreich angereist und hatten die Amsterdam Arena für die Dänen zu einem Heimspiel verwandelt.

