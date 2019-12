Kryptische Twitter-Offensive: Box-Champion Wladimir Klitschko lässt Fans von Comeback träumen

Ist das nur ein harmloser Twitter-Spaß - oder lotet da einer wirklich seine Chancen auf ein mögliches Comeback aus? Eines ist klar: Wladimir Klitschko hat in der Box-Welt mit ein paar Tweets mal wieder für Diskussionen gesorgt. 863 Tage nach seinem offiziellen Karriereende und 959 Tage nach seinem letzten Kampf gegen den aktuellen Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua lässt der 43-Jährige seine Fans von einer Rückkehr in den Box-Ring träumen.

Fragen an die Twitter-Gemeinde: Was bezweckt Wladimir Klitschko?

Die offensichtliche Intention des einstigen Weltmeisters: Die Fans über einen möglichen Gegner für den Ukrainer abstimmen lassen. Wie hypothetisch diese Abstimmung ist oder ob er wirklich an einem Comeback arbeitet, ließ Klitschko zunächst offen. Es ist nicht das erste Mal, dass Klitschko auf Twitter mit einer Rückkehr in den Ring kokettiert, bereits im April schrieb er: "Obwohl ich am 29. April 2017 nicht den Titel gewonnen habe, war es einer meiner besten Tage in meiner langen Box-Karriere (bisher)."