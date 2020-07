30 Jahre nach dem WM-Titel 1990: Das wurde aus Bodo Illgner, Andreas Möller und Co.

Deutsche Spieler nach 1990 "Exportschlager" in Italien

Insgesamt fiel das Turnier in Italien in eine Zeit, in der deutsche Fußballer in dem Gastgeberland mehr als gefragt waren. Fünf Akteure aus dem Aufgebot von Beckenbauer standen bei WM-Beginn bereits bei italienischen Klubs unter Vertrag. Im Anschluss zog es mit Thomas Häßler, dem heutigen Augsburg-Manager Stefan Reuter, Jürgen Kohler, Karl-Heinz Riedle und Andreas Möller weitere Deutsche in die Serie A.