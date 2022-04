Auslosung der WM-Gruppen: Deutschland trifft auf Spanien - Katar und Ecuador eröffnen Turnier

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft in Katar auf Spanien, Japan und den Sieger der Playoff-Partie zwischen Costa Rica und Neuseeland. Das ergab die Auslosung am Freitagabend in Doha. Die unter Bundestrainer Hansi Flick in neun Spielen noch ungeschlagene Auswahl hat gegen Angstgegner Spanier damit die Möglichkeit, sich für die peinliche 0:6-Schlappe in der Nations League im November 2020 zu revanchieren. Der letzte Pflichtspielsieg gegen die Iberer gelang bei der Heim-EM 1988. Das Eröffnungsspiel findet am 21. November zwischen Gastgeber Katar und Ecuador statt. Für Deutschland beginnt das Turnier am 23. November mit der Partie gegen Japan. Danach geht es gegen Spanien (27. November), die dritte Partie steht am 1. Dezember an.

Anzeige