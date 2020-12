Qualifikation für WM 2022 in Katar ausgelost: DFB-Team steht vor lösbaren Aufgaben

Die deutsche Nationalmannschaft bekommt es in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar mit lösbaren Aufgaben zu tun. Wie die Auslosung am Montagabend in Zürich ergab, trifft das DFB-Team auf dem Weg zur Wüsten-WM in der Gruppe J auf Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein. Ausgetragen werden die Partien zwischen dem 24. März und dem 16. November 2021. Die WM in Katar startet dann am 21. November 2022.

