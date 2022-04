Baustellenopfer in Katar: DFB-Präsident Neuendorf spricht sich für Fonds zugunsten der Familien aus

Der Deutsche Fußball-Bund würde sich nach Überzeugung seines neuen Präsidenten Bernd Neuendorf beim Weltverband FIFA für einen Wiedergutmachungsfonds zugunsten der Familien der Tausenden Wanderarbeiter einsetzen, die beim Bau der WM-Infrastruktur in Katar ums Leben gekommen sind. "Ich würde das unterstützen. Wir wissen über Todesfälle an den Baustellen, und wir wissen nicht, wie geht es den Familien, die auf das Geld angewiesen sind", sagte der DFB-Chef am Samstagabend im Aktuellen Sportstudio des ZDF.

Die Forderung nach dem Fonds kommt von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. "Es wäre natürlich ein tolles Zeichen der Kataris, aber auch der FIFA, wenn sie sagen würden, wir würden hier so eine Maßnahme unterstützen", sagte Neuendorf. Der DFB würde sich an einem solchen Hilfsfonds beteiligen, versicherte er. In erster Linie sei aber jetzt der Weltverband gefragt, "dass man über die FIFA, über die Verbände die Möglichkeit sieht, hier so einen Topf zu kreieren, der auch helfen könnte".