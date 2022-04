"Sowas passiert uns nicht zweimal": Manuel Neuer reagiert mit Ansage auf Spanien-Los bei der WM 2022

Es war eine der bittersten Niederlagen der jüngeren deutschen Länderspielgeschichte: Im November 2020 kassierte Deutschland zum Abschluss der Nations League gegen Spanien eine krachende 0:6-Pleite und blamierte sich auf der Weltbühne. Nun kommt es bei der Weltmeisterschaft 2022 erneut zu einem Duell des DFB-Teams mit den Iberern. In der Gruppenphase trifft Deutschland auf Japan, den Sieger der interkontinentalen Playoffs (Neuseeland oder Costa Rica) - und eben jene Spanier. Kapitän Manuel Neuer sinnt auf Revanche: "Wir haben negative Erinnerungen aus der Vergangenheit. Ich glaube, sowas passiert uns auch nicht zweimal", mahnte der Bayern-Torwart bei MagentaTV. Anzeige

Die deutsche WM-Gruppe bewertet Neuer positiv: "Es war ja klar, dass wir aus Topf eins einen sehr guten Gegner bekommen werden. Jetzt ist es Spanien", stellte Neuer, der vor der WM den Titel als Ziel ausgerufen hatte, fest. Vor dem WM-Titel steht allerdings zunächst das Überstehen der Gruppenphase - anders als bei der WM 2018 in Russland. "Wir haben jetzt in der jüngsten Vergangenheit uns in den Turnieren nicht mit Ruhm bekleckert. Das wollen wir besser machen", kündigte Neuer an.

Neuer warnt vor Japan: "Ernstzunehmende Mannschaft"

Auch Japan sei laut Neuer ein Gegner, auf den das DFB-Team in der Gruppe aufpassen muss. Gegen die Asiaten bestreitet Deutschland sein erstes Gruppenspiel. "Ich glaube Japan ist in jedem Turnier mit Südkorea immer dabei. Das ist eine ernstzunehmende Mannschaft", warnte der Keeper. "Für uns geht es von Anfang an los. Für uns zählen nur Siege in dieser Gruppe." Ein Debakel wie 2018 solle auf jeden Fall verhindert werden.

Gelingen soll das unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick, unter dem es in neun Spielen acht Siege und ein Remis gab. "Wir sind mit unserer Nationalmannschaft auf einem guten Weg. Wir haben jetzt gleich unter Hansi Flick eine neue Ära eingeleitet. Wir sind trotzdem in einem Prozess", erklärte Neuer. "Wir freuen uns jetzt auf die Spiele in der Nations League. Das sind auch gute Tests in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Ich glaube wir sind alle positiv und guter Dinge, dass wir ein gutes Turnier spielen können."