"Nicht so leicht wie 2018": Ex-Nationalspieler Kroos bezeichnet deutsche WM-Gruppe als "Mittelding"

Der frühere Weltmeister Toni Kroos schätzt die deutsche Gruppe bei der WM 2022 als "Mittelding" zwischen den Herausforderungen der vergangenen beiden Turniere ein. "Ich sehe sie nicht so schwer wie bei der EM, ich sehe sie auf dem Papier nicht so leicht wie 2018, wobei ich da vorsichtig sein muss", sagte Kroos in seinem Podcast Einfach mal Luppen im Gespräch mit Bruder Felix. Bei der EM im Jahr 2021 war das DFB-Team nach Spielen gegen Portugal, Frankreich und Ungarn weitergekommen. Bei der WM 2018 hatte die DFB-Auswahl die Gruppenphase mit den Gegnern Schweden, Mexiko und Südkorea nicht überstanden.

