Die WM 2022 in Katar rückt immer näher. Vom 21. November bis zum 18. Dezember geht das größte Fußball-Event der Welt in die 22. Runde. Bundestrainer Hansi Flick und die deutsche Nationalmannschaft erfahren an diesem Freitag (18 Uhr) ihre Gegner für das Turnier in Katar. Bei der WM-Gruppenauslosung im Kongresszentrum in Doha droht der DFB-Auswahl auch ein harter Gegner. Deutschland wird nur in Topf zwei einsortiert. Mögliche Konstellationen wären eine Gruppe mit Rekord-Weltmeister Brasilien, Polen und Kamerun - aber auch eine mit Gastgeber Katar, Tunesien und dem Sieger des Qualifikationsspiels Neuseeland gegen Costa Rica. Bei der Auslosung zieht auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus die Kugeln mit den Nationen. Darunter sind noch drei Platzhalter für im Sommer zu absolvierenden Partien.

