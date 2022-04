Über Belgien, Brasilien und Frankreich? Der mögliche Weg des DFB-Teams ins WM-Finale

Die erste große Herausforderung wartet auf die deutsche Nationalmannschaft schon in der Gruppenphase. In seinem zweiten Spiel bei der Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember) geht es für das DFB-Team gegen Spanien. Die Iberer sind fast schon so etwas wie der deutsche Angstgegner. Im November 2020 gab es eine 0:6-Packung in der Nations League, bei der WM 2010 (Halbfinale) und EM 2008 (Finale) gab es weitere bittere Niederlagen. Der letzte Pflichtspielsieg gegen Spanien gelang bei der Heim-EM 1988. Sollte die Hürde für die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick auch dieses Mal zu hoch sein, bedeutet dies jedoch nicht zwangsläufig das Aus.

