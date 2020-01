Termin-Probleme im WM-Jahr 2022: Diese Szenarien diskutieren DFL, DFB und die Bundesliga-Klubs

Die Klubs der Bundesligen befinden sich angesichts der Terminprobleme rund um die Winter-WM 2022 in "laufenden Abstimmungen". Die Deutsche Fußball Liga (DFL) bestätigte am Dienstag, dass es weiterhin "mehrere Szenarien" für die Saison 2022/23 gebe, die von der Endrunde in Katar (21. November bis 18. Dezember) unterbrochen werden wird. Als wahrscheinlichste Variante gilt allerdings der Plan, die Bundesliga bereits am 29. Juli 2022 starten zu lassen, worüber die Sport Bild (Mittwoch) mit Verweis auf die DFL-Kommission "Fußball" erneut berichtet.