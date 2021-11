"Eine Enttäuschung für mich": Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld spricht sich gegen WM in Katar aus

Ex-Trainer Ottmar Hitzfeld freut sich nicht auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar . „Es ist eine Enttäuschung für mich, dass eine WM in Katar ausgetragen wird. Mein Fußballherz hat diese Entscheidung nicht verstanden“, sagte der 72 Jahre alte frühere Meistercoach des FC Bayern München im Sport1-Podcast „Meine Bayern-Woche“.

„Ich habe dort zwar schon Urlaub gemacht, aber es ist keine Fußballnation. Die Geldgeber haben heutzutage aber einen großen Einfluss“, sagte Hitzfeld. Das Golf-Emirat Katar steht vor allem wegen unmenschlicher Bedingungen bei den Bauarbeiten der Stadien und vieler weiterer Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen am Pranger.

Hitzfeld nahm als Trainer selbst an zwei Weltmeisterschaften teil. Bei der WM 2010 in Südafrika kam er mit der Schweiz nicht über die Gruppenphase hinaus. Vier Jahre später in Brasilien präsentierte sich die "Nati" deutlich stärker und erreichte erstmals seit 2006 wieder das Achtelfinale. Dort war für die Eidgenossen gegen Argentinien Schluss, nach dem Turnier beendete Hitzfeld seine Trainerkarriere.