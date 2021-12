Im Video: Stadien, Kritik, Arab Cup – Eindrücke aus Katar ein Jahr vor dem WM-Start

Menschenrechtsdiskussionen und Boykottdrohungen: Rund um die Winter-WM spielt der sportliche Aspekt bislang eine eher nebensächliche Rolle. Amnesty International kritisierte jüngst weiterhin weit verbreitete Verstöße gegen die Rechte von Arbeitsmigranten. Wegen der klimatischen Situation wurde das Turnier aus den Sommermonaten in die Vorweihnachtszeit verschoben.

Los geht es am 21. November 2022, das Finale findet sechs Tage vor Heiligabend am 18. Dezember 2022 statt. Rund ein Jahr vor Turnierstart ist SPORT BUZZER-Chefreporter Tobias Manzke vor Ort, um sich einen Eindruck von den aktuellen WM-Vorbereitungen zu verschaffen. Im Video berichtet er vom Stand beim Stadionbau und dem aktuell laufenden Vorbereitungswettbewerb namens Arab Cup.

Beim Arab Cup treten in Doha insgesamt 16 arabische Nationalmannschaften in vier Gruppen gegeneinander an. Einige ambitionierte Nationen wie Marokko, Algerien oder Tunesien laufen allerdings mit zweitklassigen Kadern auf - ihre Top-Spieler wie der Marokkaner Mohamed Salah (FC Liverpool) oder Ryad Mahrez (Manchester City) sind für ihre Klubs unterwegs. "Noch ist kein Fußballfieber spürbar", berichtet Manzke von seinem Trip nach Katar.