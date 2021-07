Nach Einzug ins Gold-Cup-Halbfinale: WM-Gastgeber Katar auf dem Weg zur Fußballmacht

Mit der Faust klopfte er sich auf die stolze Brust: Abdulaziz Hatem hatte gerade einen Treffer der Marke "Tor des Monats" erzielt. Mit einer Körpertäuschung vernaschte der Nationalspieler Katars im Viertelfinale des Gold-Cups in Glendale (USA) vor dem Strafraum zwei Gegenspieler und schweißte den Ball in den Winkel. Es war das 2:0 gegen El Salvador. Almoez Ali erzielte per Doppelpack die weiteren Treffer für den Wüstenstaat, der nach Toren von Joaquin Riva noch mal um den Einzug in das Halbfinale zittern musste – aber es reichte. Anzeige

An diesem Freitagmorgen (1.30 Uhr MESZ) geht es gegen die USA um den Einzug ins Endspiel. "Es ist toll, im Halbfinale zu stehen. Es ist eine Freude, dieses Turnier zu spielen", sagte Homam Elamin nach dem Sieg. Dass Katar überhaupt bei dieser Veranstaltung teilnehmen darf, ist befremdlich. Seit 2007 gab es vom Concacaf-Verband (Nord- und Zentralamerika) keine Einladungen mehr für andere Verbände. 14 Jahre später wurde ausgerechnet für das kleine Land eine Ausnahme gemacht. "Besondere Beziehungen" sollen der Grund gewesen sein. Interessanterweise ist die reiche Fluglinie des Landes, Qatar Airways, die offizielle Airline des Cups sowie Partner mehrerer zukünftiger Concacaf-Wettbewerbe, genau wie bei der EM.

Die Teilnahme am Gold-Cup ist aber nur eine der Kuriositäten um dieses Nationalteam. Katar, das 2004 mit der Aspire Academy das kostspieligste Nachwuchsleistungszentrum der Welt (mehrere 100 Millionen Euro) mit dem Plan aus dem Boden stampfte, Talente aus aller Welt an sich zu binden, darf auch an der Qualifikation der europäischen Teams für die WM 2022 im eigenen Land teilnehmen. Katar soll sich so "auf das Turnier vorbereiten" – so die lapidare Begründung der Uefa. Das Team des spanischen Trainers Felix Sanchez spielt außer Konkurrenz in einer Gruppe mit Portugal, Serbien, Luxemburg, Irland und Aserbaidschan. Das ist erst mal nicht ungewöhnlich: Auch Frankreich spielte als Ausrichter der EM 2016 in der Quali außerhalb der Konkurrenz mit – allerdings als europäisches Land in Europa. Bei Katar ist die Sachlage anders.

Gerücht: Katar baut Nationalmannschaft aus internationalen Talenten

Und das nicht nur in diesem Fall. Almoez Ali ist mit insgesamt vier Treffern bester Torschütze des Gold-Cups. Über seinen Werdegang in der Nationalelf gab es heftige Diskussionen. Er ist im Sudan geboren, gewann mit Katar 2019 die Asienmeisterschaft. Die Vereinigten Arabischen Emirate, die damals Halbfinalgegner waren, legten gegen die Wertung des Spiels Protest ein. Der Grund: Ali sei nicht spielberechtigt, weil er nach den Fifa-Statuten die Kriterien für einen Einsatz der Nationalmannschaft nicht erfüllte. Der Einspruch verpuffte erfolglos. Der inzwischen 24-Jährige ist fester Bestandteil des Teams, das in knapp anderthalb Jahren Fußballeuphorie im Land entfachen soll. Und Ali ist nicht der Einzige, der überraschenderweise für Katar spielt.

Abwehrchef Pedro Miguel wurde in Portugal geboren, Karim Boudiaf in Frankreich. Immer wieder werden Gerüchte laut, Katar würde sich für das Turnier eine Mannschaft bauen. Wie es die Handballer 2015 bei der WM im eigenen Land taten und völlig überraschend die Silbermedaille gewannen. Nur vier Spieler waren damals Einheimische. Für Fußballer gelten allerdings strengere Regeln für die Einbürgerung.

Katar trotz vieler Vorwürfe willkommen

Regeln – damit wird es in Katar allerdings nicht so genau genommen. Immer wieder gibt es harte Vorwürfe gegen den Wüstenstaat, was Verstöße gegen die Menschenrechte angeht. Das hält den FC Bayern nicht davon ab, seit Jahren dort sein Wintertrainingslager zu absolvieren. Viele fordern aber sogar einen Boykott des WM-Turniers.