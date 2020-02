WM 2022 in Katar: Organisationschef Al-Thawadi kritisiert DFB-Präsident Keller: "Fehlinformiert"

Hassan Al-Thawadi, der Organisationschef der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar, hat den neuen DFB-Präsidenten Fritz Keller als „fehlinformiert“ bezeichnet. Keller hatte Mitte Dezember die WM-Vergabe an Katar kritisiert und als "ganz schlechte Entscheidung" in "vielerlei Hinsicht" bezeichnet. "Ich habe Herrn Keller bisher nicht kennengelernt. Seine Äußerungen sind unglücklich und zeugen von Fehlinformationen", sagte Al-Thawadi der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.