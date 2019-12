WM-Vergabe an Katar: Französische Ermittlungsrichter nehmen Untersuchungen auf

Die umstrittene Vergabe der WM 2022 nach Katar liegt nach dreijährigen Vorermittlungen in der Hand von französischen Ermittlungsrichtern. Es werde wegen „aktiver und passiver Korruption“ ermittelt, wie die französische Finanzstaatsanwaltschaft am Montag in Paris mitteilte. Im Zuge der Untersuchungen war auch der ehemalige UEFA-Präsident Michel Platini im Juni verhört worden, ein Verfahren gegen den einstigen Chef des Kontinentalverbandes wurde jedoch nicht eröffnet.

Platini wegen Treffen mit Frankreichs Präsident und Katars Emir unter Druck

Im Fall Platini interessieren sich die Ermittler laut der investigativen Online-Plattform „Mediapart“ für dessen Treffen im Élyséepalast am 23. November 2010 mit dem damaligen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy und dem heutigem Emir von Katar, Tamim bin Hamad. Kurz danach waren am 2. Dezember 2010 die WM-Turniere 2018 an Russland und 2022 an Katar vergeben worden.