Nach der Auslosung der WM-Gruppen am Freitagabend startet die FIFA am kommenden Dienstag (5. April) die zweite Periode des Ticketverkaufs für die Weltmeisterschaft in Katar. Wie der Fußball-Weltverband auf seiner Homepage mitteilt, werden die Eintrittskarten ab 11 Uhr (MESZ) unter fifa.com/tickets angeboten. Die Verkaufsphase "mit anschließender Zufallsauslosung" endet am 28. April um 11 Uhr (MESZ). Erfolgreiche Ticketbesteller werden "frühestens am 31. Mai 2022 per E-Mail über das Ergebnis ihrer Ticketbestellungen benachrichtigt, was mit dem Beginn des Zahlungszeitraums zusammenfällt", heißt es weiter. Anzeige

Im Angebot sind vier Arten von Eintrittskarten. Tickets für einzelne Spiele, sogenannte Fan-Tickets "für Personen, die bei den anderen Fans ihres Teams sitzen möchten", bedingte Fan-Tickets "für Fans, die einen Sitzplatz für eine der möglichen Begegnungen ihres Teams in der K.-o.-Phase reservieren" sowie Vier-Stadion-Ticketserien. Die letzte Kategorie biete Anhängern "dank den kurzen Distanzen in Katar die einmalige Möglichkeit, die Stimmung bei vier verschiedenen Spielen an aufeinanderfolgenden Tagen in vier einzigartigen Stadien zu erleben", erklärt die FIFA. Weitere Informationen zu Eintrittskarten und Prozedere kündigte der Verband für den Tag des Verkaufsbeginns auf dem Ticket-Portal an.

Seit der Gruppen-Auslosung und der darauffolgenden genauen zeitlichen Terminierung der Partien stehen auch die Vorrunden-Ansetzungen der deutschen Nationalmannschaft fest. So startet das DFB-Team mit einer Partie am Nachmittag in die Weltmeisterschaft vom 21. November bis zum 18. Dezember. Zum Auftakt am 23. November geht es um 14 Uhr (MEZ) gegen Japan.

Hansi Flick bei MagentaTV über die WM-Auslosung