WM 2022 in Katar: FIFA gibt Details zum Spielplan bekannt - Vorrunde mit vier Spielen pro Tag

Fußball fast rund um die Uhr und das Finale zum Adventskaffee: Der ohnehin schon außergewöhnliche Spielplan der WM 2022 in Katar ist um weitere Besonderheiten erweitert worden. Wie der Weltverband FIFA am Mittwoch mitteilte, werden in der Vorrunde (21. November bis 2. Dezember) vier Partien pro Spieltag angepfiffen - mit Ausnahme des letzten Gruppenspieltages um 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr deutscher Zeit.

Die Katar-Endrunde war aufgrund der zu erwartenden Sommerhitze in den Winter 2022 gelegt worden. Die genaue Zuordnung der Partien erfolgt erst nach der Auslosung (geplant nach März 2022), um die für die jeweiligen Nationen bestmögliche Anstoßzeit zu finden. Die WM-Qualifikation in Europa beginnt in zehn Gruppen im März 2021. An der WM in Katar nehmen letztmals 32 Mannschaften teil, ehe beim Turnier vier Jahre später in Kanada, Mexiko und den USA auf 48 Teams aufgestockt wird. Deutschland kann sich ab November 2021 für das Turnier qualifizieren. Um die Vergabe des Turniers in den Wüstenstaat ranken sich seit geraumer Zeit Korruptionsvorwürfe. Auch Vertreter des Deutschen Fußball-Bundes, darunter Präsident Fritz Keller, hatten sich zu der Vergabe mehrfach kritisch geäußert.