Wirbel um Termin für WM 2022 - Vogts: "Dann muss die Bundesliga früher anfangen"

Berti Vogts, ehemaliger DFB-Coach, hat sich zum Termin-Wirbel rund um die WM 2022 in Katar geäußert. "Am besten sollte sich der DFB so schnell wie möglich mit den starken Verbänden wie England, Spanien, Italien, Frankreich und Brasilien zusammentun und der Fifa sagen: So geht es nicht, wir wollen einen anderen Termin", sagte er gegenüber der Bild. Nach einem Bericht des Kicker sollen zwischen dem letzten Bundesligaspieltag (11.12 bis 13.12.) und dem WM-Eröffnungsspiel (21.12.) lediglich acht Tage liegen. Eine optimale Vorbereitung für die deutsche Nationalmannschaft wäre so gar nicht möglich.