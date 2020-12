WM 2022 mit Zuschauern? So planen die Organisatoren aktuell das Winter-Turnier

An diesem Montag (18 Uhr/So könnt ihr die Ziehung live sehen!) erfahren Joachim Löw und die deutsche Nationalmannschaft, auf wen sie in der Qualifikation für die WM 2022 in Katar treffen. Bei der Auslosung in Zürich ist die DFB-Elf im ersten Lostopf gesetzt. Damit entgehen Löw und sein Team schon einmal sicher Duellen mit Weltklasse-Gegnern wie Weltmeister Frankreich, England, Belgien oder Spanien, gegen das die Nationalmannschaft zuletzt in Sevilla mit 0:6 verloren hatte. Insgesamt werden 13 der 32 WM-Plätze an europäische Teams vergeben.