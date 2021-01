Spielorte für WM 2026: FIFA nennt Termin für Entscheidung - 23 Städte bewerben sich

Über die Spielorte der Weltmeisterschaft 2026 soll im letzten Quartal dieses Jahres entschieden werden. Das teilte der Weltverband FIFA mit und stellte einen Zeitplan bis zur Entscheidung auf. Ab Ende Februar sollen Gespräche mit den 23 Bewerberstädten der in Kanada, Mexiko und den USA stattfindenden Endrunde geführt werden. Anfang Juli sollen dann - so es die Corona-Lage erlaubt - Inspektionsbesuche in den Spielorten folgen. Dies sei die Grundlage für die Entscheidung durch den FIFA-Rat.

