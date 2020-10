Offiziell! Deutschland bewirbt sich um Frauen-Fußball-WM 2027

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bewirbt sich zusammen mit Belgien und den Niederlanden um die Ausrichtung der Frauen-Weltmeisterschaft 2027. Der DFB schließe sich damit einer Initiative der Niederländer an, teilte der Verband am Montag mit. Bei einem Zuschlag würde Deutschland zum zweiten Mal nach 2011 als Ausrichter der Veranstaltung fungieren. Als "Gesichter der Kampagne" wurden die ehemalige Bundestrainerin und Nationalspielerin Silvia Neid, die ehemalige belgische Nationalspielerin Femke Maes und die frühere niederländische Nationalspielerin Sarina Wiegmann benannt.

"Wir sind mit großer Freude dem Wunsch unserer niederländischen Freunde gefolgt und werden uns aus voller Überzeugung mit ganzer Kraft für dieses Projekt einsetzen. Wir wissen wie hoch die Hürden sind, bis man den Zuschlag für die Ausrichtung eines solchen Turniers erhält. Unsere organisatorische Erfahrung, die Stärke unseres neuen DFB und die Perspektive der internationalen Zusammenarbeit lassen uns jedoch optimistisch in die Zukunft schauen", erklärte DFB-Präsident Fritz Keller.

Der Verbandsboss weiter: "Nach der UEFA EURO 2024 in Deutschland wäre die FIFA Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2027 ein weiterer Höhepunkt in der Geschichte des Fußballs, dem wir in Deutschland gemeinsam mit unseren Nachbarn gerne eine Heimat geben würden." Die Niederlande waren 2017 bereits Ausrichter der Frauen-EURO. 1989 und 2001 hatte der DFB die EM ausgerichtet. Belgien war bisher noch nicht Schauplatz eines Großereignisses im Frauen-Fußball.