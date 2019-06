Frauen-WM: Auf diese Teams können die DFB-Frauen im Achtelfinale treffen

Mit dem Gruppensieg hat die deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft sein erstes Etappenziel bei der Weltmeisterschaft in Frankreich erreicht und trifft im Achtelfinale am kommenden Samstag (17.30 Uhr) in Grenoble auf einen der vier besten Gruppendritten. Wie der erste Kontrahent in der K.o.-Runde heißen wird, steht aber noch nicht fest.