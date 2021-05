WM-Affäre: DFB-Vizepräsident Koch weist Grindel-Anschuldigungen zurück

DFB-Vizepräsident Rainer Koch hat Aussagen des früheren Verbandschefs Reinhard Grindel zurückgewiesen, nach denen er früher als bislang bekannt von möglichen Unregelmäßigkeiten rund um den späteren WM-Skandal 2006 gewusst haben soll. Koch ließ am Samstag mitteilten, "dass die Aussagen von Reinhard Grindel nicht der Wahrheit entsprechen". Grindel hatte in einem am Freitag veröffentlichten ZDF-Interview gesagt, er wisse, dass Koch vor der Veröffentlichung des Nachrichtenmagazins Der Spiegel von den Recherchen gewusst habe, davon aber "nicht das Präsidium oder zumindest den Präsidenten unterrichtet hat".

