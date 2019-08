WM-Affäre: Die Hintergründe zur Anklage gegen die Ex-DFB-Präsidenten Zwanziger und Niersbach

Was geschah mit den ominösen 6,7 Millionen Euro? Und wer ist an allem schuld? Diese Fragen rund um die wirren Geschäfte des Organisationskomitees (OK) im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2006 werden den deutschen Fußball und die Justiz weiter beschäftigen. Am Montag wurde bekannt: Die Anklage gegen die früheren Präsidenten des Deutschen Fußball-Bunds Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger sowie zwei weitere Beschuldigte wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ist nun auch in Deutschland zugelassen worden. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) begründete dies mit der Einschätzung, dass eine Verurteilung der Beschuldigten „wahrscheinlicher als ein Freispruch ist“.