WM-Aus für Florian Wirtz? Bayer-Trainer Gerardo Seoane rechnet erst 2023 wieder mit dem DFB-Talent

Wegen der Winter-WM in Katar geht die Bundesliga in diesem Jahr bereits Mitte November in die Winterpause. Ob Wirtz bei der am 21. November beginnenden WM wird dabei sein können, wollte Seoane nicht beurteilen. "Es kann sein, dass er am Schluss dabei ist und dann ist es die Entscheidung des Bundestrainers." Aber auch bei dem 19-Jährigen gelte nach dieser schweren Verletzung das Prinzip der kleinen Schritte. "Bis jetzt läuft es gut", sagte Seoane: "Es kann schon sein, dass es schnell geht. Das kommt auch drauf an, wie diszipliniert und fleißig er arbeitet."