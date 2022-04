WM-Auslosung 2022: Alle Gruppen im Überblick

Die Lose sind gezogen: Die Weltmeisterschaft in Katar hat knapp siebeneinhalb Monate vor dem Start (21. November bis 18. Dezember) Formen angenommen. Alle acht Gruppen sind fix. Das Eröffnungsspiel bestreiten Gastgeber Katar und Ecuador. Deutschland trifft in Gruppe E auf Spanien, Japan und auf den Sieger der zweiten interkontinentalen Playoffs (Costa Rica oder Neuseeland). Eine wirkliche Hammer-Gruppe gibt es nicht. Politische Brisanz beinhaltet das Duell zwischen den USA und dem Iran. Alle WM-Gruppen in der Übersicht.

Anzeige