Michael Rummenigge zur deutschen Gruppe: Spanien ist ein WM-Favorit - Weiterkommen Pflicht

Spanien, Japan und der Gewinner des Playoff-Duells zwischen Costa Rica und Neuseeland sind für die deutsche Nationalmannschaft also die ersten drei Hürden auf dem Weg zu einer möglichst erfolgreichen Winter-WM in Katar. Ich muss nach der Auslosung am Freitagabend sagen: Auf das DFB-Team wartet eine sehr große Herausforderung. Die Spanier zählen für mich neben Frankreich zu den Turnier-Favoriten. Zudem haben sie der deutschen Mannschaft beim 0:6 in der Nation League im November 2020 eindrucksvoll die Grenzen aufgezeigt und sind fast schon eine Art Angstgegner. Zwar veränderte Bundestrainer Hansi Flick die deutsche Auswahl, seit er das Amt von Joachim Löw übernommen hat, aber auch Spanien ist nicht schlechter geworden. Sie haben eine tolle junge Mannschaft.

Alle fragen sich nun, was für das Team von Flick bei der Weltmeisterschaft insgesamt möglich ist? Ich würde sagen, dass eine Teilnahme am Halbfinale ein wirklich gutes Ergebnis wäre. Ob es für mehr reicht, hängt von so vielen Faktoren ab, dass ich mich heute noch nicht festlegen will. Wie lauten die Gegner in den möglichen K.o.-Spielen? Welche Verletzungen muss man verkraften? Findet man seinen Rhythmus? Fragen, die man erst in ein paar Monaten beantworten kann. Klar ist aber auch: Ein Desaster wie bei der WM 2018 darf man sich nicht noch einmal erlauben. Damals wurde man in einer mäßig besetzten Gruppe mit Mexiko, Schweden und Südkorea Letzter.