Nach ersten Länderspielen im WM-Jahr: Der Kandidaten-Check für den DFB-Kader von Hansi Flick in Katar

Noch zweimal schlafen, dann ist es soweit für die deutschen Nationalspieler: Dann kommt zwar nicht der Weihnachtsmann, aber es wird entschieden, wo Manuel Neuer & Co. kurz vor dem Fest kicken - und vor allem gegen wen. Am Freitag um 17 Uhr (MESZ) findet in Doha nämlich die Gruppenauslosung für die erste Winter-WM (21. November bis 18. Dezember) aller Zeiten statt. Hansi Flick und DFB-Direktor Oliver Bierhoff werden vor Ort dabei sein, wenn die Kugeln rollen. Der Bundestrainer sagte nach dem 1:1 im Klassiker gegen die Niederlande : "Ich habe schon einige Auslosungen erlebt und freue mich. Wir sind gespannt, wen wir bekommen und werden uns dann bestmöglich vorbereiten."

Bei den beiden Testspielen in Amsterdam und zuvor in Sinsheim gegen Israel (2:0) experimentierte Flick, probierte den ein oder anderen Neuling aus, verschaffte sich einen Eindruck, unter anderem von Rückkehrer Julian Weigl und Debütant Anton Stach. "Der Kader wird immer kleiner", sagte er mit Blick auf die Fragezeichen in seinem Kopf, die immer weniger werden, auf SPORTBUZZER-Nachfrage, betonte aber auch: "Es ist noch lange hin, da kann noch so viel passieren. Deshalb will ich mich noch nicht festlegen."