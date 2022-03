Einreise nach Katar nicht möglich: Bondscoach Louis van Gaal fehlt bei WM-Auslosung

Louis van Gaal wird nicht zur WM-Gruppenauslosung an diesem Freitag nach Katar fliegen. Nach seiner Corona-Infektion in der vergangenen Woche könne er noch nicht den zur Einreise ins WM-Gastgeberland notwendigen negativen PCR-Test vorlegen, berichtete der Trainer der niederländischen Nationalmannschaft nach dem 1:1 gegen Deutschland am späten Dienstagabend in Amsterdam.

