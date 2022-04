Der Countdown zur WM läuft: Bundestrainer Hansi Flick und die deutsche Nationalmannschaft erfahren an diesem Freitag (18 Uhr/ARD und MagentaTV) ihre Gegner für die Endrunde 2022 in Katar. Bei der Gruppenauslosung im Kongresszentrum in Doha droht der DFB-Auswahl auch ein harter Gegner. Deutschland wird nur in Topf zwei einsortiert. In Topf eins sind neben dem vermeintlichen Glückslos Katar als Gastgeber auch noch Rekord-Weltmeister Brasilien, Belgien, Frankreich, Argentinien, England, Spanien und Portugal gesetzt.

Anzeige