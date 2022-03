WM-Auslosung: Deutschland wohl nur in Topf zwei - Weltrangliste entscheidend

Neben den sieben bestplatzierten Teams wird auch WM-Gastgeber Katar bei der Ziehung am 1. April in Doha ein Gruppenkopf sein. Das deutsche Team liegt derzeit in der Rangliste auf Rang elf hinter acht bereits fix qualifizierten Mannschaften. Der sechstplatzierte Europameister Italien oder Portugal als Achter haben zudem noch die Chance, sich über die Playoffs zu qualifizieren. Bei der letzten WM mit 32 Teilnehmern wird es acht Gruppen mit jeweils vier Mannschaften geben.

Bei der Auslosung werden neben Gastgeber Katar 28 qualifizierte Teams feststehen und gemäß ihrer Weltranglistenposition auf vier Lostöpfe aufgeteilt. Dazu kommen noch die Sieger zweier interkontinentaler Entscheidungsspiele und ein Gewinner der europäischen Playoffs. Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine war das Halbfinale der Ukraine in Schottland in den Juni verlegt worden. Diese drei Platzhalter-Lose kommen in den schwächsten Topf vier.