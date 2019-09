WM-Aus fast perfekt: Deutschland blamiert sich gegen die Dominikanische Republik

Die deutschen Basketballer stehen bei der WM in China kurz vor dem blamablen Vorrunden-Aus. Das Team um Anführer Dennis Schröder verlor die zweite Gruppenpartie am Dienstag in Shenzhen mit 68:70 (37:39) gegen den Außenseiter Dominikanische Republik und hat praktisch kaum noch Hoffnung auf die Zwischenrunde.