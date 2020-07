"Wir trainieren voll weiter": Colin Räbiger und Maurice Dräger hoffen auf WM-Chance

Diese Saison könnte, nun ja, im Sande verlaufen. Wegen der Corona-Pandemie wird es in diesem Sommer wohl kein einziges Beachhandball-Turnier geben. Auch die Weltmeisterschaft im Winter in Katar droht auszufallen. Dennoch trainieren zwei Handball-Hünen weiter, als könnte es nächste Woche weitergehen. Maurice Dräger von Handball Hannover-Burgwedel und Schlussmann Colin Räbiger vom TuS Vinnhorst sind Nationalspieler. „Wir wollen auf alles vorbereitet sein“, betont Dräger.

Die beiden 26-Jährigen kennen sich seit der A-Jugend-Bundesliga, spielten für den HC Bremen. Der aus Wanfried stammende Keeper wechselte dann zur MT Melsungen, hatte mehrere Kurzeinsätze in der Bundesliga und zugleich ein Doppelspielrecht für Drittligist Eintracht Baunatal. Ab 2014 stand Räbiger drei Jahre für GWD Minden II im Tor, ging dann nach Burgwedel und hält seit 2018 für die Vinnhorster.

In der 3. Liga sind sie Kontrahenten, Dräger wechselte vor zwei Jahren nach Burgwedel. Das tut dem freundschaftlichen Verhältnis jedoch keinen Abbruch, beide wohnen inzwischen in Linden-Nord – gar nicht weit voneinander entfernt. Der in Harpstedt aufgewachsene Dräger kam in der Saison 2014/15 zu den Recken, brachte es in drei Jahren auf 18 Spiele und zwei Treffer in der 1. Bundesliga. Leistungsorientiert spielen beide natürlich noch, im Mittelpunkt steht jetzt aber der Beruf. Dräger studiert Wirtschaftsingenieurswesen, Räbiger Wirtschaftswissenschaft.