WM-Traum muss warten: Wojcicki-Kampf in Wolfsburg abgesagt 

Das ist bitter: Patrick Wojcicki, Wolfsburger Proifi-Boxer, der sich am 14. November in seiner Heimatstadt die Teilnahme an einem Weltmeisterschaftskampf sichern wollte, muss weiter warten. Sein Fight gegen Patrice Volny ist abgesagt worden. Wojcicki war schon voll in der Vorbereitung, zuletzt waren schon die Hoffnungen auf einen vollen Congress-Park geschmolzen, allerdings war noch auf die Zulassung von 500 Fans gehofft worden. Nun kam nicht unerwartet alles anders. Wojcicki war schon vor wenigen Tagen unsicher, ob der Kampf steigen kann. Am Freitag um 11 Uhr kam dann die Absage seines Boxstalls.