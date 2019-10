WM-Bronze-Speerwerfer Vetter trotz anstehender Fuß-Operation: "Ziel ist Gold in Tokio"

Speerwerfer Johannes Vetter will nach der Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften in Doha den Olympiasieg im kommenden Jahr folgen lassen. „Das Ziel ist Gold in Tokio“, sagte Vetter im Morgenmagazin des ZDF am Dienstag. Die für Freitag in Frankfurt/Main vorgesehene Operation wegen einer Knorpelabsplitterung im Fuß soll das Ziel nicht gefährden. Der 26 Jahre alte Offenburger rechnet mit einer vier- bis sechswöchigen Pause, ehe er wieder langsam die Belastung erhöhen werde. „Bis Tokio ist noch Zeit genug“, sagte Vetter weiter.