Jedes Jahr WM oder EM: Arsène Wenger tritt für Turnier-Revolution ein – Kalender vor Umbruch?

Trainer-Legende Arsène Wenger hat mit konkreten Vorschlägen zur Zukunft des Weltfußballs für Aufsehen gesorgt. Der langjährige Boss des FC Arsenal ist seit November 2019 Direktor für die Entwicklung des Fußballs beim Weltverband FIFA . Seine These: Die Zeit zwischen zwei Welt- oder auch Europameisterschaften ist mit vier Jahren einfach zu lang. Deshalb will er beide Turniere jeweils alle zwei Jahre ausrichten - und alle anderen Wettbewerbe im internationalen Länderspiel-Kalender abschaffen.

"Deshalb sollten wir vielleicht die WM alle zwei Jahre organisieren"

Am aktuellen System mit Welt- und Europameisterschaften im Vierjahres-Rhythmus stört Wenger, dass es für Spieler nur selten zweite Chancen gibt. "Wenn man sich die Teams bei einer WM anschaut, ist das Durchschnittsalter meistens 27 oder 28", so Wenger. "Weil die Weltmeisterschaft alle vier Jahre ist, gibt es sehr wenige Chancen, es wieder zu gewinnen. Denn wenn sie zur nächsten WM zurück kommen, sind sie 32 oder 33. Deshalb sollten wir vielleicht die WM alle zwei Jahre organisieren. Und auch die EM alle zwei Jahre."

Es dürfte nicht der einzige radikale Umbruch im Weltfußball bleiben. Die FIFA plant eine grundlegende Überprüfung des internationalen Fußball-Kalenders noch in diesem Monat. "Ich glaube, dass wir den Kalender komplett reorganisieren müssen", so Wenger, der sich bei den Planungen auch mit FIFA-Präsident Gianni Infantino abstimmt, als dessen enger Berater er gilt. "In der FIFA versuchen wir mit Infantino ein Meeting mit allen Interessengruppen zu machen, um das Kalenderjahr komplett neu zu organisieren", sagte Wenger. "Weil man für eine Zukunft planen muss, in der weniger gereist werden soll."