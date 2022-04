WM-Eröffnungsspiel, deutscher Kracher gegen Spanien: ARD und ZDF einigen sich auf TV-Übertragung

Schon über siebeneinhalb Monate vor WM-Start (21. November bis 18. Dezember) steht genau fest, wo deutsche Fans die Spiele im Free-TV sehen können. Die beiden übertragenden Sender ARD und ZDF haben sich am Samstag bereits über die Aufteilung der gemeinsam erworbenen Rechte geeinigt. So kommt in der Gruppenphase vor allem das ZDF auf seine Kosten: Neben dem offiziellen WM-Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador wird auch das deutsche Kracher-Spiel in der Vorrunde im Zweiten laufen: Das ZDF überträgt Deutschland gegen Spanien am 27. November. In der ARD laufen dagegen gleich zwei deutsche Gruppen-Duelle: das erste gegen Japan (23. November) und das Spiel gegen den noch nicht feststehenden Playoff-Qualifikanten (Costa Rica oder Neuseeland).

