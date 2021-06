WM-Fahrt voller Ungewissheit: Sportakrobaten des Dresdner SC wollen sich beweisen

Besondere Situation

Jetzt aber ist es endlich so weit: Bei der in dieser Woche beginnenden Weltmeisterschaft in Genf, die um ein Jahr verschoben worden war, können sich die Athleten wieder vor den Preisrichtern präsentieren. Dabei wird mit den World-Games-Siegern und Europameistern Tim Sebastian und Michail Kraft (Riesa) das deutsche Aushängeschild fehlen. Das Erfolgsduo hatte im vergangenen Jahr die Karriere beendet, nachdem feststand, dass die Titelkämpfe erst ein Jahr später stattfinden.

Dennoch geht der DSC mit einem starken zwanzigköpfigen Aufgebot in der Schweiz an den Start. In vier Altersklassen werden ab Mittwoch die Medaillen vergeben. „Nach dieser langen Pandemiephase ohne Wettkämpfe, gehen eigentlich alle als Neulinge auf die Matte. Wir haben viele neu gebildete Formationen dabei und konnten uns lange nicht mit internationaler Konkurrenz messen. Keiner weiß, wo er steht. Manche fahren quasi aus dem Nichts zum ersten gemeinsamen Wettkampf nach Genf. Dazu kommt ordentlich Aufregung nach so langer Zeit ohne große Höhepunkte“, dämpft Petra Vitera die Erwartungen vor diesen Titelkämpfen und erklärt: „Wir sind froh, dass wir uns qualifiziert haben, was nur möglich war, weil die Bundeskader fast durchgängig trainieren durften. Alle sollen möglichst ihre beste Trainingsleistung zeigen und dann schauen wir, was dabei herauskommt.“