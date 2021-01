Als Dank an Sabine Töpperwien: ARD-Hörfunk setzt bei WM-Finale 2022 Kommentatorin ein

Das Finale der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar wird in den Hörfunk-Programmen der ARD von einer Frau kommentiert. Die Rundfunkanstalt ehrt mit dieser Entscheidung die Pionier-Arbeit von Sabine Töpperwien, die ihre Karriere am Mikrofon in der vergangenen Woche beendet hatte. Um das Versprechen zu untermauern, verabschiedete die ARD die erfahrene Kommentatorin am Mittwochabend mit einer Urkunde, auf der das Vorhaben schriftlich hinterlegt ist. Ein Foto des Dokuments veröffentliche die Bild am Donnerstag.

