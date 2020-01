WM-Gold und Einser-Abi: Leipzigerin Andrea Herzog ist "Eliteschülerin des Sports"

Frankfurt am Main. Das ging schnell. Am Samstag freute sich Kanuslalom-Ausnahmetalent Andrea Herzog noch über die Auszeichnung „Leipzigs Sportlerin des Jahres“, am Montag nahm sie direkt den nächsten individuellen Titel entgegen. Im Rahmen des traditionellen Neujahrsempfangs des Deutschen Olympischen Sportbunds in Frankfurt am Main wurde sie als „Eliteschülerin des Jahres 2019“ geehrt.