Bundestrainer Hansi Flick spricht von "spannender Gruppe" - Japan-Spiel beeinflusst Vorbereitung

Hansi Flick geht die Vorrunden-Herausforderungen bei der Weltmeisterschaft in Katar mit großem Respekt und nicht minder großem Selbstvertrauen an. "Es ist eine spannende Gruppe. Die Aufgaben sind nicht ganz so einfach. Trotzdem: Wir haben uns viel für dieses Turnier vorgenommen. Bei einer Auslosung hat man eh keine andere Wahl und muss das nehmen, was kommt", sagte der Bundestrainer nach der Auslosung der Gruppenphase am Freitagabend in der ARD.

Insgesamt zeigte er sich "zufrieden" und führte in Doha aus: "Brasilien ist eine der stärksten Mannschaften, Frankreich ist eine Gruppe vor uns. Es ist alles so, wie es ist. Wir sind zufrieden und nehmen es gerne so an. Es ist an uns, uns top vorzubereiten. Da freuen wir uns alle drauf." Bei MagentaTV sagte Flick: "Man kann keine leichte Gruppe zugelost bekommen. Alle haben ihre eigenen Stärken. Wir haben eine Gruppe, in der man von Anfang an da sein muss. Wir wollen möglichst ins Finale kommen. Wir müssen in jedem Spiel abrufen, was unsere Stärke ist.“

Die deutsche Nationalmannschaft bekommt es in ihrem Auftaktspiel der Gruppe E am 23. November mit Japan zu tun. Vier Tage später geht es gegen Angstgegner Spanien, gegen den man in einem Pflichtspiel zuletzt bei der Heim-EM 1988 gewann und im November 2020 eine 0:6-Packung kassierte. Zum Abschluss der Vorrunde wartet am 1. Dezember dann entweder Costa Rica oder Neuseeland. Die beiden Nationen duellieren sich in einem Playoff-Spiel im kommenden Juni um das WM-Ticket.

Flick: DFB-Testspiel gegen Japan "fällt flach" An die im Ausscheidungsspiel favorisierten Zentralamerikaner habe man mit Blick auf das 4:2 im Eröffnungsspiel bei der Heim-WM 2006 "gute Erinnerungen", meinte Flick, gab aber auch zu bedenken: "Alle Mannschaften haben sich weiterentwickelt." Im ARD-Interview fügte der Chefcoach des viermaligen Weltmeisters an, dass die Gruppenauslosung auch Einfluss auf die bisher geplante Vorbereitung habe.

Hansi Flick bei MagentaTV über die WM-Auslosung