WM-Pause beim SC DHfK Leipzig: Zwei Testspiele gegen EHV Aue, kein Trainingslager

Leipzig. In der Vergangenheit hatte der SC DHfK im Januar die lange Pause genutzt, um im mehrtägigen Trainingslager neue Spielzüge zu studieren, weiter an der Athletik zu arbeiten und sich optimal auf die Rückrunde einzustimmen. Doch die traditionelle Mannschaftsfahrt nach Bad Blankenburg fällt in diesem Jahr flach. „Prinzipiell fahren wir sehr gerne ins Trainingslager. Dort schaffen wir sehr viel, können uns zu 100 Prozent auf uns konzentrieren und werden umsorgt. Jetzt ist es so, dass die gesamtgesellschaftliche Lage leider große Reisen und das Training vor Ort erschwert. Wir werden uns stattdessen in Leipzig vorbereiten", so Trainer André Haber zur ungewöhnlichen Lage.

Nachteile sieht der Coach darin keine. „Hier haben wir alles, um uns perfekt vorzubereiten. Eine tolle Trainingshalle, die richtigen Geräte – sogar mehr als im Trainingslager, da wir sicherlich nicht alle mitgenommen hätten“, erklärt der 34-Jährige und ergänzt: „Außerdem werden wir trotzdem unsere Testspiele bestreiten und haben uns auch etwas überlegt, wie wir als Mannschaft näher zusammenrücken können.“ Welche Team-Maßnahmen der Coach mit seinen Handballern geplant hat, verrät er jedoch nicht.

Auch bei den Testspielen mussten die Grün-Weißen in diesem Jahr flexibel bleiben. Ursprünglich sollten sie bei ihrem ersten Übungsmatch am 21. Januar auf HK Motor Saporischschja treffen - das Datum bleibt, der Gegner nicht. Zu Gast in die Messestadt kommt stattdessen Zweitligist EHV Aue. Auf die Ukrainer könnte die Haber-Sieben am 24. Januar beim Vorbereitungsturnier in Dessau doch noch treffen, sollten die Teams sich im Finale oder im Spiel um Platz drei treffen. Doppelt hält bekanntlich besser, weshalb die Leipziger am 29. Januar erneut gegen die Erzgebirgler spielen, bevor es am 31. gegen den HC Elbflorenz geht.