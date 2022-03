WM-Playoffs, Testspiele und TV-Termine: So läuft die Länderspielpause

Am Wochenende rollt weder in der Bundesliga noch in den anderen Top-Ligen Europas der Ball. Grund dafür ist die Länderspielpause. Während es für manche Nationalmannschaften des Kontinents um taktische und personelle Experimente in diversen Testspielen geht, steht für andere Teams in den WM-Playoffs die letzte Chance an, sich noch für die Endrunde zum Jahresende in Katar zu qualifizieren. Anzeige

Für die deutsche Nationalmannschaft stehen zwei Testspiele gegen Israel (26. März, 20.45 Uhr, ZDF) und in den Niederlanden (29. März, 20.45 Uhr, ARD) auf dem Programm. Bundestrainer Hansi Flick nominierte für die Partien unter anderem DFB-Neuling Anton Stach. In der Innenverteidigung fällt die Stammbesetzung aus. Sowohl Bayern-Abwehrchef Niklas Süle als auch Antonio Rüdiger vom FC Chelsea fehlen verletzungsbedingt. Rüdigers italienischer Teamkollege Jorginho, der zu Europas Fußballer des Jahres gewählt wurde, muss indes noch in den WM-Playoffs ran. Auch für Superstar Cristiano Ronaldo steht mit Portugal ein wichtiges K.o.-Spiel auf dem Programm. Der SPORTBUZZER liefert einen Überblick zu den Highlights der Länderspielpause.

WM-Playoffs In den WM-Playoffs stehen am Donnerstag die Halbfinal-Partien an. Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wurde die Partie zwischen Schottland und der ukrainischen Auswahl in den Juni verschoben, der genaue Termin steht noch nicht fest. Da Russland von der WM ausgeschlossen wurde, hat der vorgesehene Gegner Polen ein Freilos erhalten und muss erst im Finale am 29. März ran. Die Partien am Donnerstag lauten wie folgt: Wales - Österreich (20.45 Uhr, DAZN)

Schweden - Tschechien (20.45 Uhr, DAZN)

Italien - Nordmazedonien (20.45 Uhr, DAZN)

Portugal - Türkei (20.45 Uhr, DAZN) Am 29. März geht es dann so weiter: Sieger Portugal/Türkei - Sieger Italien/Nordmazedonien (20.45 Uhr, DAZN)

Polen - Sieger Schweden/Tschechien (20.45 Uhr, DAZN) Für Wales oder Österreich geht es Juni dann gegen Schottland oder die Ukraine.