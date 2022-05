Austragungsort der letzten beiden WM-Playoffs steht fest - Dritter DFB-Gegner wird in Katar ermittelt

Die letzten beiden interkontinentalen Entscheidungsspiele für die Weltmeisterschaft 2022 finden am 13. und 14. Juni im WM-Gastgeberland Katar statt. Am Mittwoch hat die FIFA nun auch den konkreten Austragungsort der Playoffs bekanntgegeben, in denen die letzten beiden Startplätze ermittelt werden. Sowohl die Partie zwischen Peru und Australien oder den Vereinigten Arabischen Emirate als auch das Duell zwischen Costa Rica und Neuseeland wird im Ahmad-bin-Ali-Stadion in ar-Rayyan ausgetragen - jeweils um 21 Uhr Ortszeit (20 Uhr deutsche Zeit). In letzterem Playoff-Spiel entscheidet sich, wer neben Spanien und Japan der dritte deutsche Gruppengegner wird.

Anzeige